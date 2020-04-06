ABD, İran'a yönelik yaptırımları hızla hafifletmeli ‍

İnsan Hakları İzleme Örgütü yaptığı açıklamada, 'ABD'nin İran karşıtı geniş ekonomik yaptırımları, İran'ın koronanın yayılmasından doğan artan sonuçlara gerekli yanıtı vermesi yönündeki gücüne olumsuz etki bırakmaktadır. ABD'yi İran'ın hayati insani kaynaklara erişimini sağlaması için yaptırımları kolaylaştırmaya ve ambargolardan muafiyetleri genişletmesi için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz' ifadesini kullandı.

Geçen yıl Ocak ayında Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını bugüne kadar İran'da 3600'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine, 59 bine yakın kişinin ise hastalanmasına neden olmuştur.

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