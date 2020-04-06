30'dan fazla ülke ve kurum, İran hükümeti ile halkına korona ile mücadele için yardım etti

Video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Musevi, '30'dan fazla ülke ve uluslararası kurum, korona ile mücadele çalışmaları çerçevesinde ülkemize yardım sağladı. Ayrıca yurt dışında yaşayan İranlılar da büyükelçiliklerimiz aracılığıyla yardım toplayarak ülkemize gönderdi ve ben İran halkı ile hükümeti adına onlara teşekkür ediyorum' dedi.

Korona'nın yayıldığı bütün ülke ve halklara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Musevi, 'Korona 200'den fazla ülkede yayılmış ve bütün bu ülkeler ve halklarla dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. İranlılar kadirşinas bir halk olduğunu kanıtladı ve Sadi'nin dediği gibi bütün insanoğlu bir varlığın üyeleridir. İran halkı insanoğlunun bu hastalık dolayısıyla çektiği acılar nedeniyle çok üzgündür' diye konuştu.

Korona'nın yayılmasından sonra İran'ın BAE ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki değişim ile ilgili konuşan Musevi, 'Koronalı bugünlerde iletişimin sağlanması, davranışlarda akılcı üslubün hakim olmasına neden olmuş ve bu ülkeler tarafından İran'a iyi yardımlar yapılmış, İran da bu yardımlardan dolayı teşekkür etmiştir. İran, BAE ve Bahreyn gibi diğer ülkelerin vatandaşları ile kendi vatandaşları konusunda da iletişime geçmiş ve bu ülkelerin yetkilileri ile temaslarımız sürmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bölgesel girişimlerine de değinen Musevi, 'İran ve özellikle kuzey ve doğudaki ülkeler olmak üzere bölge ülkeleri, görüş ve politikalarının aynı temelde yer alması için çeşitli mekanizmaları ellerinde bulunduruyor. İran, Rusya ve Azerbaycan ile İran, Türkiye ve Azerbaycan arasında bu tür mekanizmalar uzun yıllardır devrede ve korona krizinin başlamasından önce Astana Zirvesi'nin Tahran'da düzenlenmesi planlanıyordu' ifadesine yer verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Tahran'ı ziyaret etmesinin bile hedeflendiğini kaydeden Sözcü, 'Ziyaret ertelendi ancak diplomasi devam ediyor ve Dışişleri Bakanları arasındaki temas sürmektedir. Bu krizin atlatılmasından sonra görüşmeler yapılacaktır' diye ekledi.