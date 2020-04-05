Koronavirüs ile mücadele alanındaki genç uzmanların potansiyeli gurur verici

Kabine toplantısı sırasında Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve bazı üniversitelerin koronavirüsle mücadelede başarı ve ürünlerininin sergilendiği fuarda incelemelerde bulunan Ruhani burada yaptığı açıklamada, ‘Başından beri, ülke altyapısının gelişmesine ve güçlendirilmesine özel önem verilmişti ve bugün bu altyapıların bazılarının organizasyonu, koronavirüs enfeksiyonu salgını bağlamında ülkeye yararlı oldu. Sağlık ve hijyen altyapısının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi alanında, bugün kurumların ve modern tıp kurumlarının ülkemizin uzman ve özel doktorlarının yardımına koştuğunu görüyoruz’ ifadesini kullandı.

Ruhani, “Buna ek olarak, hükümetin sanal ortamın gelişimine gösterdiği dikkat, günümüzün zor koşullarında, ülkenin üretim ve yürütme dallarında, eğitim ve enformasyonda birçok eksiklik ve sorunla yüzleşmemizi sağladı ve koronavirüs salgını ile mücadelede rol oynadı‘ diye belirtti.

Ruhani konuşmasının sonunda, 'Önceden ithal ettiğimiz birçok mal ve ekipmanın üretiminde bilgi tabanlı şirketlerin büyümesiyle, kendi kendine yeterli hale gelerek bunları yurt içinde ürettik ve bu da döviz tasarrufu sağlarken, bir yandan da ülkemiz için büyük bir ekonomik pazar yarattı” diye ekledi.

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