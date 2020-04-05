Şemhani: ABD’nin İran'ın istediği krediye karşı çıkması insanlığa karşı bir suçtur

Twitter hesabından açıklama yapan Şemhani, "Sağlık malzemelerine ambargo uygulamak, yasa dışı ve insan hakları karşıtı bir hareket olarak Trump'ın İran halkına karşı açık düşmanlığıdır. ABD'nin İran'ın korona ile mücadele için gerekli malzemelerin temini için İMF'den istediği krediye karşı çıkması, gerçek anlamda insanlığa karşı bir suç sayılmaktadır' mesajını paylaştı.

Daha önce de Dışişleri Bakanı Zarif, Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva'nın koronavirüsten etkilenen ülkelere finansman desteği verdiklerini duyurduğunu açıklamıştı. İran Merkez Bankası da bu desteğe acil erişimin sağlanmasını talep etmiştir.

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