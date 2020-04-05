Bugün yayınlanan bu bildiride, ekonomik çıkarların insan hakları üzerindeki üstünlüğünün Batılı insan haklarında bir öncelik olduğu belirtilerek, 'Batılıların halkların haklarına yönelik tarihsel davranışlarına genel bir göz atarsak, onların insanlığa karşı insan karşıtı tutumlarının gerçeği ortaya çıkıyor' denildi.

Bu bakış sayesinde Batılıların tam küstahlıkla Siyonistlerin işgalciliğini, Suudilerin saldırganlığını ve teröristlerin barbarlığını tam kapasite ile desteklediklerine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Bu yüzden onlar Batı Asya bölgesindeki politikalarının başarısızlığından bahsederken sadece ABD'nin sanayi ve holding sahiplerinin 7 trilyon dolarlık kaybından yakınıyor. Ancak aynı zamanda, saldırgan ve yayılmacı politikalarından kaynakı milyonlarca masum insanın hakkının gasbından söz etmiyorlar, çünkü güç ve servet sahibi olanların maddi kazancı karşısında, "insan hakları"nın hiç de önemi olmadığı gibi, aynı zamanda "insanın kendisi"nin bile hiçbir değeri yoktur.

Koronavirüs ABD'nin insan hakları maskesini düşürdü

Korona virüsünün yayılması bir kez daha perdeleri geri iterek, insan haklarını destekleme iddiası ile takılan sahte maskeleri başta ABD'liler olmak üzere Batı devletlerinin yüzünden düşürüp, bütün saf düşünceli insanlara liberal sistemlere egemen kapitalistlerin çıkarlarının karşısında, kendi vatandaşlarının hayat hakkı dahil hiçbir şeyin değerinin olmadığını kanıtladı.

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