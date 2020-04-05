Korona virüsü son 24 saatte İran’da 151 can daha aldı

Dünden bu yana 2483 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 151’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 22 bin 11 kişiye ulaştığını dile getiren Cihanpur, korona virüsüne yakalanan hastaların 4057’sinin durumların ağır olduğunu ifade etti.

Cihanpur bugüne kadar yaklaşık 69 milyon kişinin taramadan geçirildiğini belirterek, halktan tavsiyelere riayet etmelerini ve evlerinden ayrılmamalarını istedi.