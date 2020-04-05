5 Nis 2020 15:11
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News Code: 83739474
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Korona virüsü son 24 saatte İran’da 151 can daha aldı

Korona virüsü son 24 saatte İran’da 151 can daha aldı

Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 3603'a, bu hastalığa yakalananların sayısının 58 bin 226'ya yükseldiğini, 22 bin 11 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2483 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 151’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ülke genelinde  tedavi edilen korona hastaların sayısının 22 bin 11 kişiye ulaştığını dile getiren Cihanpur, korona virüsüne yakalanan hastaların 4057’sinin durumların ağır olduğunu ifade etti.

Cihanpur bugüne kadar yaklaşık 69 milyon kişinin taramadan geçirildiğini belirterek, halktan tavsiyelere riayet etmelerini ve evlerinden ayrılmamalarını istedi.

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