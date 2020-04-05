Haniye'den korona virüsüne karşı mücadelede İran halkıyla dayanışma vurgusu

Haniye, Velayeti ile yaptığı telefon görüşmesinde, korona virüsüne karşı mücadelede İran halkıyla dayanışmasını ifade ederek, Velayeti'nin sağlığından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Nevruz'u da tebrik eden Haniye, İranlılar için özellikle salgınla mücadelede başarılar diledi.

Filistinlilerin kesin zafere ulaşacaklarını ve Kudüs'ün özgürleşeceğini vurgulayan Hamas lideri, İran'ın ve özellikle İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin ezilen Filistin halkına ynelik duruşunu takdir ederek, Kudüs'ün Siyonist işgalinden kurtarılmasını umduğunu ifade etti.

Şehit General Kasım Süleymani'nin ruhunu ve direniş şehitlerini selamlayan Haniye, İran halkının tekrar sağlığa kavuşması dilediğinde bulundu.

Haniye, 'Umarım bu virüs en kısa sürede ortadan kalkar' diye ekledi.

İslam İnkılabı Rehberi'nin Uluslararası İşler Başdanışmanı Velayeti ile bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, Hamas ve diğer Direniş Cephesi gruplarının Filistin ülkülerini gerçekleştirmek ve Kudüs'ün özgürleştirilmesi yönündeki çabalarını takdir ederek, 'Kudüs ve Filistin, İslam dünyasına aittir ve böyle de kalacaktır. Kasım Süleymani gibi Direniş mücadelecilerinin açtığı yol, hedef ve ülküler gerçekleşinceye kadar devam edecek' dedi.

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