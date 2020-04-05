Gülistanlı sanatçılardan yurt dışına 308 bin dolarlık el sanatı ürünü ihracatı

İRNA’ya konuşan Hacı İbrahimi, bu ürünlerin büyük bir kısmının geleneksel nakış, kilim dokuma, keçe dokuma, Türkmen el sanatlarından oluştuğunu Türkiye, Japonya, Irak, Ermenistan, Kanada, BAE, İsveç, Almanya, Umman ve Fransa'ya ihraç edildiğini ifade etti.

Hacı İbrahimi ayrıca iki yıl önce de Gülistanlı sanatçıların ürettiği el sanatı ürünlerinin toplam ihracatının 144 bin dolar düzeyinde olduğunu, ancak geçtiğimiz yıl bu oranın yüzde 53 artarak 308 bin dolara yükseldiğini dile getirdi.

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