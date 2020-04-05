5 Nis 2020 11:27
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News Code: 83739032
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Gülistanlı sanatçılardan yurt dışına 308 bin dolarlık el sanatı ürünü ihracatı

Gülistanlı sanatçılardan yurt dışına 308 bin dolarlık el sanatı ürünü ihracatı

Günbed-i Kavus, İRNA- Gülistan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilisi Meryem Hacı İbrahimi, İran takviminde bir önceki yılda (21 Mart 2019- 19 Mart 2020) Gülistanlı sanatçıların 308 bin dolar değerinde el sanatı ürünlerini 10 ülkeye ihraç ettiklerini açıkladı.

İRNA’ya konuşan Hacı İbrahimi, bu ürünlerin büyük bir kısmının geleneksel nakış, kilim dokuma, keçe dokuma, Türkmen el sanatlarından oluştuğunu Türkiye, Japonya, Irak, Ermenistan, Kanada, BAE, İsveç, Almanya, Umman ve Fransa'ya ihraç edildiğini ifade etti.

Hacı İbrahimi ayrıca iki yıl önce de Gülistanlı sanatçıların ürettiği el sanatı ürünlerinin toplam ihracatının 144 bin dolar düzeyinde olduğunu, ancak geçtiğimiz yıl bu oranın yüzde 53 artarak 308 bin dolara yükseldiğini dile getirdi.

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