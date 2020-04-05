Afganistan'dan İran'a koronaya yakalanan Afgan göçmenleri ücretsiz tedavi ettiği için teşekkür

Daha önce İran'da yaşayan Afgan göçmenlerin korona yakalanma olasılığı ile ilgili endişelerini dile getiren Afgan yetkililer, İran'ın göçmenleri ücretsiz tedavi kapsamına alacağını duyurmasının ardından rahat nefes aldılar.

Ayrıca Afgan basını İran'da yaşayan 50 kadar Afgan göçmenin şimdiye kadar korona virüsünden hayatını kaybettiğini duyurdu.

Afganistan Göçmen İşleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülbasit Ensari ise bu haberi yalanlayarak sadece 16 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Afganistan yetkilileri ile basını, İran'ın koronalı Afgan hastalara ücretsiz tedavi hizmet kararı aldığını belirtmişti.

Afganistan Göçmen İşleri Bakanlığı da İran'ı ülkede yaşayan Afgan göçmenlere verdiği tedavi ve eğitim hizmeleti için takdir etti.

Kabul'da yayınlanan Kabul Sabahı gazetesinin haberine göre, İran'da 2.5 milyon Afgan göçmenin yaşadığı için korona virüsünün yayılması Afganistan ve Afganlar için de endişe vericidir.

Gazete ayrıca Afgan göçmenlerin ülkelerine dönmelerinin korona virüsünün yayılmasından beri arttığını ve günlük ortalama 16 bin Afgan göçmenin Herat'taki İslam Kale sınır kapısından ülkeye giriş yaptığı yazdı.

Afganistan'ın Tahran Büyükelçiliği de İran'da yerleşik Afgan göçmenlerin ücretsiz sağlık hizmetlerine erişiminin takdire şayan olduğunu açıkladı.