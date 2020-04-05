İran'da ilk defa 2.5 metrelik bakır halka üretildi

İRNA'ya konuşan Esferayin Azin Forc Sanayi Şirketi Genel Müdürü Ferecullah Alizade, 'Maden sanayiinde kullanılan bu sanayi parçası, şirketimiz çalışanları tarafından ve Tahran Üniversite Cihadı Kurumu ile imzaladığımız mutabakat çerçevesinde ulusal projeler için parça üretimi kapsamında üretildi' dedi.

Bu parçanın ithalatı için daha önce milyonlarca dolar ayırdıklarını ifade eden Alizade, bakır halkanın ülke içinde yerli imkanlarla üretilmesi nedeniyle yurt dışından ithalata ihtiyaç duymadıklarını söyledi.

Bazı maden sanayi biriminin bu parçanın olmayışı ve ithalatı yolunda oluşturulan engeller sebebiyle kapanma eşiğine geldiklerine değinen Alizade, bakır halka parçasının İran'a üretilmesi ile bu sanayi birimlerinin faaliyetlerine devam edebildiklerini açıkladı.

Alizade'nin söylediklerine göre Azin Forc Sanayi Şirketi şimdiye kadar ülkedeki çeşitli sanayi kolları için 500 çeşit parça üretmiş ve 4 parçayı da İran'da ilk defa yerli imkanlarla yapmıştır.

Kuzey Horasan'ın en büyük özel sektör şirketi sayılan Esferayin Azin Forc Sanayi Şirketi, yıllık 9 bin ton çeşitli sanayi parçaları üretim imkanına sahip.

Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'un 60 kilometre kuzeydoğusunda yer alan 120 nüfuslu Esferayin ilçesi, 2 büyük çelik ve bağlı sanayi fabrikası ile Kuzey Horasan'ın sanayi kutbu olarak bilinmektedir.