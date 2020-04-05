İranlı doktorların fedakarlıkları dünya gündeminde

Bahar İlçe Sağlık Örgütü Müdürü Muhammed Behnişan konu ile ilgili İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Baharlı doktro çift Hüceste Samedi ile Haşayar Abbasi, korona ile mücadele günlerinde diğer sağlık kadrosu gibi kendi istekleri ile ve gönüllü olarak virüsünün yayılmasının önlenmesi yolunda hastalara hizmet sunmaktadır' dedi.

Bu durumun sadece bu çiftle sınır kalmadığını ve diğer sağlıkçıların da aileden uzak ve Nevruz günlerinde halka hizmet sunduğunu dile getiren Behnişan, 'Ancak bu çiftin ismi, diğer meslektaşlarından daha çok başta twitter olmak üzere sosyal medyada yer almıştır' diye konuştu.

Baharlı çiftin yoğun bakım, doğrudan virüs ile temas veya korona hastalalarının bakıldığı bölümde olmamalarına rağmen diğer sağlıkçılar gibi hastanelerde çaba gösterdiğine işaret eden Bahar İlçe Sağlık Örgütü Müdürü Behnişan, 'Bu doktor çift, sosyal medyaya erişimleri olması nedeniyle ülke ve Hemedan ilinin sağlıkçılarının hizmetlerini medyaya sunma şansını elde etti' değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan AS Roma Futbol Kulübü, Tahran hastanelerinin birinin acil bölümünde çalışan doktorlarının birini de korona ile mücadele kahramnı olarak nitelendirdi.

İran'ın batısında Hemedan ilinde yer alan Bahar ilçesi, Hemedan-Kirmanşah karayolu üzerinde Hemedan'a 15 kilometre mesafede bulunuyor.