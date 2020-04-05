İran'ın Pekin Büyükelçisi, Çin'in İran'a korona ile mücadele için sunduğu desteği açıkladı

Twitter hesabından açıklamada bulunan Kişaverzzade, 'Bu akşam Pekin'den kalkacak iki uçak dolusu sağlık malzemesi, korona ile mücadele kapsamında Çin'den İran'a gönderilecek' ifadesini kullandı.

Şu ana kadar Çin hükümeti ile halkının verdiği sağlık malzemesi yardımlarının Pekin, Şanghay ve Guangzhou şehirlerinden İran'a gönderildiğini dile getiren Büyükelçi, '10 milyondan fazla maske, 500 bin adet korona tanı kiti, 300 bin ameliyat ve izole tulumu, 2 milyon 200 bin adet eldiven, 350 ventilatör, 500 adet hastane prefabrik odası ile çeşitli ilaç ve hastane malzemeleri, gönderilen yardımlar arasında' diye belirtti.

İran'ın Pekin Büyükelçisi, 'Ayrıca Çin'den kalkan diğer birkaç uçakla Çinli iş adamı Jack Ma'nın gönderdiği 1 milyon hibe amskenin de aralarında bulunduğu diğer sağlık malzemeleri yardımları da Tahran'a taşındı' diye ekledi.