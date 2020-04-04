Almanya'dan İran'a 26 tonluk ilk ilaç ürünleri ihraç edildi

İRNA'ya açıklamada bulunan Namdar, 'Bu ilaç yükünün Bazergan Sınır Kapısı'ndan ithal edilmesi imkansız olunca, İran ve Türkiye sınır kapıları yetkililerinin mutabakatı ile Maku ilçesinde yer alan Sarısu Sınır Çarşısı üzerinde ülkemize ithal edilerek sağlık sektörümüzün hizmetine sunuldu' dedi.

İlaç yükünün 2 tırla taşındığını ve gümrük işlemlerinin ardından Tahran'a intikal edeceğini kaydeden Bazergan Gümrük Genel Müdürü Namdar, tırlarda toplam 26 bin 160 kilogram ilacın bulunduğunu belirtti.

Namdar ayrıca ithal ilacın değerinin 460 bin 700 avro olduğunu sözlerine ekledi.

İran-Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Maku ilçesi sınırları içinde yer alan Sarısu Sınır Çarşısı'nın karşısında Türkiye tarafından Doğubayazıt ilçesi yer almaktadır.