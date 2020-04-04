İran'da maske üretimi günük 4 milyon adete ulaşacak

Korona hastalığının yayılmasından sonra büyük sanayi ve maden şirketlerinin korona ile ilgili temel malzemelerin üretimi için kollarını sıvadıklarını dile getiren Rahmani, bu şirketlerin gerekli malzeme ve ekipmanın üretimi için 136 milyar Tümen ayırdıklarını ifade etti.

Koronanın ortaya çıkmasından önce İran'da günlük maske üretim kapasitesinin 700 bin ve üretim miktarının 300 bin adet olduğuna işaret eden Rahmani, korona virüsünün yayılmasının ardından üretim birimlerinin üç vardiya ve gece gündüz çalışmaya başladıklarını söyledi.

Eldiven üretim hacminin de son günlerde 2 katına çıktığını ve daha önceki 2 milyon adedin bugünlerde 4.5 milyon adede yükseldiğini dile getiren İranlı Bakan, deterjan üretim birimlerinin kapasitesinin de yüzde 50'den %90'a çıktığını açıkladı.

Ürettikleri tüm ürünlerin Sağlık Bakanlığı'na teslim ediliğini bildiren Rahmani, ürettikleri 10 milyon maskenin yanı sıra 20 milyon ithalat maske de elde ettiklerini belirtti.