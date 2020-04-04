4 Nis 2020 23:37
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News Code: 83738655
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İran'ın Brüksel Büyükelçisi:

Korona krizinden çıkış sadece kolektif iş birliği ile mümkün

Korona krizinden çıkış sadece kolektif iş birliği ile mümkün

Tahran, İRNA- İran'ın Brüksel Büyükelçisi Gulamhüseyin Dehgani, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e hitaben yazdığı mektubunda, 'Ülkeler ayrı ayrı bu duruma düşmüşlerse de korona krizinden çıkış, kolektif iş birliği olmaksızın imkansızdır' dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Borrell'e mektup yazan Büüykelçi Dehgani, korona virüsünün İran'da yayılmasının yıkıcı etkilerine değinerek, ABD'nin tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarını da eleştirdi ve AB üyesi ülkelerin ABD'nin uyguladığı ambargolara karşı tavır koymalarını istedi.

İran'da ana sağlık malzemelerinin yetersizliğine değinen Dehgani, 'Korona ile mücadelenin ön cephesinde en iyi doktor ve hemşirelerimizin yanı sıra şu ana kadar 3 bin 294 vatandaşımızı da kaybettik. Öte yandan 53 bin kişi korona virüsüne yakalanmış durumda' diye ekledi.

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