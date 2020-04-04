Korona krizinden çıkış sadece kolektif iş birliği ile mümkün

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Borrell'e mektup yazan Büüykelçi Dehgani, korona virüsünün İran'da yayılmasının yıkıcı etkilerine değinerek, ABD'nin tek taraflı ve yasa dışı yaptırımlarını da eleştirdi ve AB üyesi ülkelerin ABD'nin uyguladığı ambargolara karşı tavır koymalarını istedi.

İran'da ana sağlık malzemelerinin yetersizliğine değinen Dehgani, 'Korona ile mücadelenin ön cephesinde en iyi doktor ve hemşirelerimizin yanı sıra şu ana kadar 3 bin 294 vatandaşımızı da kaybettik. Öte yandan 53 bin kişi korona virüsüne yakalanmış durumda' diye ekledi.