ABD'nin yaptırımları İran'ın korona ile mücadelesi süreci üzerinde yıkıcı etkiler bırakmıştır

İngiltere'nin saygın gazetelerinden Guardian gazetesinde yazan Hanaçi, 'Ben Tahran Belediye Başkanı olarak vatandaşlarımızın sağlık malzemeleri ve ilaç sıkıntısı ve yetersizliği nedeniyle her gün öldüklerine tanık olmaktayım. Şimdi diğer ülkelere karşı intikam güden politikaların zamanı değildir' diye yazdı.

ABD'nin uyguladığı ambargoların sadece Amerikan firma ve vatandaşlarının İran'la yasal ticareti engellemediğini ifade eden Hanaçi, 'Bu ambargolar sınır ötesi olması bakımından diğer ülkeler ve şirketleri de İran'la meşru ticaret yapmaktan alıkoymuştur. Hatta ilaç ve sağlık malzemeleri bile bu yasak kapsamındadır' diye ekledi.