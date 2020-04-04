Korona ile mücadele malzemelerinin ithalatına ihtiyacımız yok

Covid-19 tanı akıllı sisteminin tanıtım toplantısında konuşan Settari, 'Halihazırda iki bilgi tabanlı şirket, korona teşhis kitleri sektöründe gerekli onayları alarak 19 Nisan'a kadar 250 kit üretmeyi taahhüt etmişlerdir. Bu şirketlerin haftalık 100 bin kit üretme kapasitesi mevcut' diye konuştu.

Kit üretim alanına diğer bir bilgi tabanlı şirketin de girdiğine dikkati çeken Settari, diğer bir firmanın da korona teşhis kit üretimi için gerekli onayları almakta olduğunu ve artık ithalat korona tanı kitleri ihtiyaç duymadıklarını söyleyebileceklerini ifade etti.

Settari konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'Bilgi tabanlı şirketlerce yaşanan diğer önemli bir olay, söz konusu bu 2 şirketin ventilatör üretim alanına giriş yaptıkları ve bu cihazları üreterek hastanlerin ihtiyaçlarını karşıladıklarıdır'.