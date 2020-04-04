İranlı öğretmenler korona virüsle mücadelede Türk halkı ile dayanışmalarını bildirdi

Tahran, IRNA- Bir grup İranlı Türkçe Öğretmeni korona virüsle mücadele konusunda Türk halkı ile dayanışma içinde olduklarını bildirdiler.

Bu İranlı öğretmenler yayınladıkları video mesajla Türk halkından Evde kalmalarını istediler. İranlı öğretmenler #EvdekalTürkiye heştegi ile halkı evlerinde karantina da kalmalarını teşvik ettiler. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012