İranlı öğretmenler korona virüsle mücadelede Türk halkı ile dayanışmalarını bildirdi

Bu İranlı öğretmenler yayınladıkları video mesajla Türk halkından Evde kalmalarını istediler.
İranlı öğretmenler #EvdekalTürkiye heştegi ile halkı evlerinde karantina da kalmalarını teşvik ettiler.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- Bir grup İranlı Türkçe Öğretmeni korona virüsle mücadele konusunda Türk halkı ile dayanışma içinde olduklarını bildirdiler.
Bu İranlı öğretmenler yayınladıkları video mesajla Türk halkından Evde kalmalarını istediler.
İranlı öğretmenler #EvdekalTürkiye heştegi ile halkı evlerinde karantina da kalmalarını teşvik ettiler.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
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