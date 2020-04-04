4 Nis 2020 20:56
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News Code: 83738600
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İranlı öğretmenler korona virüsle mücadelede Türk halkı ile dayanışmalarını bildirdi

İranlı öğretmenler korona virüsle mücadelede Türk halkı ile dayanışmalarını bildirdi

Tahran, IRNA- Bir grup İranlı Türkçe Öğretmeni korona virüsle mücadele konusunda Türk halkı ile dayanışma içinde olduklarını bildirdiler.

Bu İranlı öğretmenler yayınladıkları video mesajla Türk halkından Evde kalmalarını istediler.

İranlı öğretmenler  #EvdekalTürkiye heştegi ile halkı evlerinde karantina da kalmalarını teşvik ettiler.

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2012

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