İran hastanelerinde koronavirüse yakalanan bazı yaşlı hastalar iyileşti

Ayrıca yine Kum'da 89 yaşındaki bir vatandaş, ateş, şiddetli halsizlik ve uyuşma gibi belirtileri gösterdikten sonra çocukları tarafından hastaneye kaldırıldı ve doktorlar tarafından muayene edildikten sonra koronavirüs teşhisi kondu.

Bu hasta da 20 günlük tedavi sürecinin ardından iyileşerek teburcu oldu ve ailesine kavuştu.

Öte yandan Zencan ilinde yaşayan 102 yaşlı kadın 8 günlük tedavi uygulamasından sonra iyileşti ve tekrar hayata devam etti.

Bu örneklere daha önce de raslanmıştı. Örneğin Gülistan ilinin Gürgan kentinin 5 Azer Hastanesinde 21 günden beri Covid 19 tedavisi uygulanan 101 yaşındaki hasta, iyileşerek tedavi oldu.

Yapılan açıklamada bu şahsın 21 gün önce nefes alma şikayeti ile hastaneye başvurduğu ve kendisine korona teşhisi konularak tedavi altına alındığı ve 21 gün tedavinin ardından taburcu olduğu ifade edildi.

Daha önce de İran’da 100’lü ve 90’lı yaşlarda iki korona virüs hastası tedavi edilerek taburcu olmuştu.

Daha önce, İran’da 103 yaşına bir kadın ve 90 yaşında bir erkek korona hastası tam tedavi olarak hastaneden taburcu oldu.

Simnan ili Tıbbi Bilgiler Fakültesi Rektörü Nevid Danayi yaptığı açıklamada, bir haftadan beri korona teşhisi ile Koser hastanesinde tedaviye alınan 103 yaşında bir yaşlı kadın hastanın tedavi olarak taburcu olduğunu söyledi.

Kürdistan ili Sağlık Müdürü Enver Behrami de yaptığı açıklamada, Seggız kentinde yaşayan ve 90 yaşında olan korona hastası bir erkek hastanın tam iyileşerek taburcu olduğunu bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, , bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 3452'ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 55 bin 743'e yükseldiğini, 19 bin 736 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

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