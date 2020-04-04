4 Nis 2020 22:40
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News Code: 83738406
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

Amerikan diplomatlar uzun süredir teröristlere destek vermekle meşgul

Amerikan diplomatlar uzun süredir teröristlere destek vermekle meşgul

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun twitine yine twitterdan tepki göstererek, 'Amerikan diplomatlar uzun süredir teröristlere destek vermekle meşgul' paylaşımınıda bulundu.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Musevi, 'Şu inkar edilemez bir gerçek ki Amerikan diplomatlar uzun süredir darbe, teröristleri silahlandırma, mezhep kaynaklı şiddetleri körükleme, uyuşturucu örgütlerini kollamak, hükümet ve şirketlere zorbalık, hatta ABD müttefiklerinden casusluk, diktatörler, kasaplar ve teröristlerle haşır neşir olmakla vb. ile meşgullerdir' ifadesini kullandı.

Nefret Bakanı olarak da vilinen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, en son twittinde İranlı diplomatları Türkiye'de düzenlenen bir terörle suçladı.

İranlı diplomatların bu terörün arkasında olduğunu iddia eden Pompeo, Avrupa'da son yıllarda düzenlenen terör ve bombalı eylemlerde de İranlı diplomatların parmağı olduğunu ileri sürdü.

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