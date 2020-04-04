33 İranlı şoförün Avrupa'dan yurda dönme koşulları sağlandı

Hasanniya bu görüşmelerde Türkiye tarafından alınan kararla İran tırlarının Avrupa ülkelerinde durdurulmasına neden olduğuna işaret ederek, 'Bu ülkelerde mahsur kalan yüzlerce şoförün sorunu giderilmiş ve onlar ülkelerine dönmüş veya dönebilmeleri için çalışmalara devam etmektedir' dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend ile görüşen Hasanniya, 20 İranlı şoför ve 19 tır ile ilgili son durumu değerlendirdiklerini ve Ferazmend'in ifadesine göre uzun müzakerelerden sonra İran tırlarının Romanya sınırlarından Bulgaristan üzerinde Türkiye'ye giriş yaptıklarını ve Türk polisinin eşliğinde Bazergan sınırına doğru hareket ettiklerini bildirdi.

Ferazmend'in belirttiğine göre Türk tarafı ile İpsala'da duran İran tırları ile Ukrayna ve Moldavya'da bekletilen şoförlerin ülkeye dönebilmeleri için görüşmelerin sürdüğü açıklandı.

İran'ın Atina, Bükreş ve Sofya büyükelçileri de telefonda görüştüğüne işaret eden İran Karayolları Taşımacılığı ve Yo Bakım Kurumu Başkanı Hasanniya, İranlı şoförlerin yurda dönerek ailelerine kavuşabilmeleri için İran Gümrüğü, Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası ve bu ülkelerde yaşayan İranlılara emeklerinden dolayı teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.