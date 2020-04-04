Son 24 saatte İran’da 2560 korona vakası tespit edildi

Dünden bu yana 2560 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 158’inin son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 19 bin 736 kişi olduğunu dile getiren Cihanpur, korona virüsüne yakalanan hastaların 4103’ünün durumların ağır olduğunu ifade etti.

Cihanpur bugüne kadar yaklaşık 69 milyon kişinin taramadan geçirildiğini belirterek, halktan tavsiyelere riayet etmelerini ve evlerinden ayrılmamalarını istedi.