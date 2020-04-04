4 Nis 2020 15:33
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News Code: 83738234
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Son 24 saatte İran’da 2560 korona vakası tespit edildi

Son 24 saatte İran’da 2560 korona vakası tespit edildi

Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 3452'ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 55 bin 743'e yükseldiğini, 19 bin 736 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2560 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 158’inin son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ülke genelinde  tedavi edilen korona hastaların sayısının 19 bin 736 kişi olduğunu dile getiren Cihanpur, korona virüsüne yakalanan hastaların 4103’ünün durumların ağır olduğunu ifade etti.

Cihanpur bugüne kadar yaklaşık 69 milyon kişinin taramadan geçirildiğini belirterek, halktan tavsiyelere riayet etmelerini ve evlerinden ayrılmamalarını istedi.

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