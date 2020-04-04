İran: Yaptırımlar İran'ın korona ile mücadele çalışmalarını zorlaştırmıştır

Twitter hesabından Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı Gabriela Cuevas Barron'a hitaben açıklamada bulunan Hüseyni, Gabriela Cuevas Barron'un Laricani'nin sağlığı için geçmiş olsun dileğinde bulunmasından duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, ABD'nin İran halkına karşı yasa dışı ve haksız yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini söyledi.

'Desteğinizden ötürü ve bu zor günlerde yanımızda yer aldığınız için teşekkürümü bildirirken, İslami Şura Meclisi milletvekilleri olarak ciddi şekilde korona virüsün vatandaşlarımız üzerindeki etkisi hakkında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomik terör ve yasa dışı ambargolar, korona ile mücadelemizde bize zorluklar çıkarmaktadır' paylaşımında bulundu.

Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı Gabriela Cuevas Barron dün yaptığı açıklamada, korona hastalığına yakalanan İslami Şura Mecli Başkanı Ali Laricani'nin tekrar sağlığına kavuşması dileğinde bulundu.

Gabriela Cuevas Barron ayrıca tüm İranlı milletvekilleri ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade ederek, 'Toplu çalışma ile korona virüsünü yeneceğiz' dedi.