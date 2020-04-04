4 Nis 2020 15:51
Journalist ID: 2391
News Code: 83738232
0 Persons

İran: Yaptırımlar İran'ın korona ile mücadele çalışmalarını zorlaştırmıştır

İran: Yaptırımlar İran'ın korona ile mücadele çalışmalarını zorlaştırmıştır

Tahran, İRNA- İran'ın Dünya Parlamentolararası Birliği'ndeki İcra Konseyi Başkanı Fatıma Hüseyni, Uluslararası Parlamentolararası Birliği Başkanı'nın İran İslam Şura Meclis Başkanı Ali Laricani'nin korona yakalanması dolayısıyla geçmiş olsun dileğiden bulunması ile ilgili olarak, 'Ekonomik terör ve yasa dışı ambargolar, korona ile mücadelemizde bize zorluklar çıkarmaktadır' dedi.

Twitter hesabından Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı Gabriela Cuevas Barron'a hitaben açıklamada bulunan Hüseyni, Gabriela Cuevas Barron'un Laricani'nin sağlığı için geçmiş olsun dileğinde bulunmasından duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, ABD'nin İran halkına karşı yasa dışı ve haksız yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini söyledi.

'Desteğinizden ötürü ve bu zor günlerde yanımızda yer aldığınız için teşekkürümü bildirirken, İslami Şura Meclisi milletvekilleri olarak ciddi şekilde korona virüsün vatandaşlarımız üzerindeki etkisi hakkında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomik terör ve yasa dışı ambargolar, korona ile mücadelemizde bize zorluklar çıkarmaktadır' paylaşımında bulundu.

Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı Gabriela Cuevas Barron dün yaptığı açıklamada, korona hastalığına yakalanan İslami Şura Mecli Başkanı Ali Laricani'nin tekrar sağlığına kavuşması dileğinde bulundu.

Gabriela Cuevas Barron ayrıca tüm İranlı milletvekilleri ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade ederek, 'Toplu çalışma ile korona virüsünü yeneceğiz' dedi.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 2 =