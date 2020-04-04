4 Nis 2020 15:24
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Urmiye Gölü'nün su seviyesi yarım metre arttı

Urmiye Gölü'nün su seviyesi yarım metre arttı

Urmiye, İRNA- Batı Azerbaycan Urmiye Gölün Canlandırma Komitesi İl Ofisi Başkanı Ferhad Sarhoş, Azerbaycan'ın Su Firuzesi olarak da bilinen Urmiye Gölü'nün su seviyesinin geçen yılın aynı dönemine göre 50 santimetre artarak 1271 metre 64 santimetreye çıktığını söyledi.

İRNA'ya konuşan Sarhoş, Urmiye Gölü'nde su seviyesi ve miktarının gittikçe arttığını ifade ederekü 'Urmiye Gölü'nün su miktarının son incelemede 4 milyar 440 milyon metreküp olduğunu ve bunun da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1 milyar 450 milyon metrekpü artış anlamına geldiğini ifade etti.

Urmiye Gölü'nün halihazırdaki büyüklüğünün 3 bin 55 kilometre olduğuna dikkati çeken Sarhoş, gölün büyüklüğünün da geçtiğimiz yıla nazaran 358 kilometre arttığını bildirdi.

Urmiye Gölü'ne su transferi ile ilgili önemli projelerin bu yıl uygulanmaya başlayacağını belirten Batı Azerbaycan Urmiye Gölün Canlandırma Komitesi İl Ofisi Başkanı Sarhoş, bu projelerin hayata geçirilmesi ile su seviyesibib yıllık 1 metre kadar artış kaydeceğini ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Urmiye Gölü ile vatlerinin gerçekleşeceğininin altını çizdi.

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