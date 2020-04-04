İran ve uluslararası toplum arasında Hamun Sulak Alanı'nın canlanması için iş birliği protokolü imzalandı

İRNA muhabirine konuşan Ervahi, 'İran ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında bu iş birliği prokolü imzalandı' dedi.

Projenin amacının Hamun Sulak Alanı'nda halkın hayatatının rolü ve iletişimi ile bu sulak alanının çevresinde yaşayan halkın geçimine dikkat çekmek olduğuna değinen Ervahi, aynı zamanda Hamun Sulak Alanı'nda çevre koruma konusu ile halkın geçiminin iyileştirilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Projenin 5 yıl boyunca uygulanması ve AB tarafından desteklendiği açıklandı.

İran-Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinde bulunan ve Hazar Denizi ile Urmiye Gölü'nden sonra İran'ın üçüncü en büyük gölü olan Hamun Gölü veya Sulak Alanı, dünyanın 7. en büyük sulak alanıdır.

Ayrıca 2016 yılında Peru'da düzenlenen 4. Ulusal Biyosfer Koruma Alanları Kongresi'nde Hamun Sulak Alanı, UNESCO tarafından biyosfer koruma alanı olarak kayıtlara geçti.