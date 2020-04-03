Korona ile milli mücadele kapsamında 69 milyonu aşkın kişi taramadan geçti

Reisi yaptığı açıklamada 57 milyon 200 bin kişinin direkt ve sağlık ekipleri 12 milyon kişinin de internet vasıtası ile taramadan geçtiğini belirtti.

Sosyal mesafe programına değinen Reisi, halkın bu programa verdiği desteğin yüksek düzeyde oluğunu söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 3294 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 53 bin 183 kişiye yükseldiğini, 17 bin 935 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2715 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 134 kişinin son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012