Uluslararası Demiryolları Web Konferansı düzenlendi

UIC başkanı Fransua Down üye ülkelerin korona virüs ile mücadele için koordinasyonunun önemli olduğunu belirterek, üyelerin virüsle mücadeledeki çabalarını takdir etti.

Down daha önce İran Demiryollarının korona virüs ile ilgili çabalarından dolayı 26 Mart tarihine İran’a özel olarak teşekkür etmişti.

UIC Ortadoğu Bölgesel Bürosunun sorumluluğu İran Demiryolları üzerindedir. İran Demiryolları Genel Müdürü de birliğin başkan yardımcılığını da yürütmektedir.

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2012