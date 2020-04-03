İran’da iyileşen korona hastası sayısı 18 bine yaklaştı

Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 3294 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 53 bin 183 kişiye yükseldiğini, 17 bin 935 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2715 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 134 kişinin son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi. Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 17 bin 935 kişi olduğunu söyledi. Cihanpur yakalanan hastaların 4035’inin durumların ağır olduğunu söyledi. Cihanpur bugüne kadar yaklaşık 69 milyon kişinin taramadan geçirildiğini belirterek, halktan tavsiyelere riayet etmelerini ve evlerinden ayrılmamalarını istedi. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012