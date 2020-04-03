Biden de İran Ambargolarına karşı çıkanlar kervanına katıldı

Beiden yaptığı açıklamada, ‘’Krizler döneminde ABD liderlik etmeli, biz tehlike altında olanlar veya zarar görenlere yardım edecek ilk taraf olmalıyız. ‘’ dedi.

Beiden, ‘’Sınır tanımayan bu ölümcül hastalıkla mücadelede ABD, korona’da ağır darbe gören İran gibi ülkelere gerekli uygulamaları yapmalıdır. ‘’ dedi.

Beiden, İran’ın ölümcül korona virüsünü kontrol altında tutmaya çalıştığını belirterek, ‘’Uluslararası bir sağlık krizinin ortasında tıbbi malzemelere ulaşmayı önleyerek, İran’ın bu virüsle mücadelede başarısız kılmasını sağlayamazsanız. İran devleti ile ihtilaflarımız ne kadar derin olursa olsun, İran halkını desteklemeliyiz. ‘’ dedi.

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2012