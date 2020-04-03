3 Nis 2020 10:04
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News Code: 83736868
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Biden de İran Ambargolarına karşı çıkanlar kervanına katıldı

Biden de İran Ambargolarına karşı çıkanlar kervanına katıldı

New York, IRNA- Eski ABD Başkan Yardımcısı ve yeni dönem Cumhurbaşkanlığı adaylarından Jeo Biden, ABD kongresinin 40 üyesi ile birlikte, korona ile mücadele esnasında İran ambargolarının azalmasını istedi.

Beiden yaptığı açıklamada, ‘’Krizler döneminde ABD liderlik etmeli, biz tehlike altında olanlar veya zarar görenlere yardım edecek ilk taraf olmalıyız. ‘’ dedi.

Beiden, ‘’Sınır tanımayan bu ölümcül hastalıkla mücadelede ABD, korona’da ağır darbe gören İran gibi ülkelere gerekli uygulamaları yapmalıdır. ‘’ dedi.

Beiden, İran’ın ölümcül korona virüsünü kontrol altında tutmaya çalıştığını belirterek, ‘’Uluslararası bir sağlık krizinin ortasında tıbbi malzemelere ulaşmayı önleyerek, İran’ın bu virüsle mücadelede başarısız kılmasını sağlayamazsanız. İran devleti ile ihtilaflarımız ne kadar derin olursa olsun, İran halkını desteklemeliyiz. ‘’ dedi.

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2012

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