2 Nis 2020 22:49
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News Code: 83736719
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General Bageri: İran’a en ufak bir saldırı en büyük yanıtı alacaktır

General Bageri: İran’a en ufak bir saldırı en büyük yanıtı alacaktır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı General Mohammad Bageri, Amerikan üslerine saldırıların İran ile ilgili olmadığını belirterek, ‘’Eğer bir eylemde bulunup veya ülkemiz güvenliğini tehlikeye atarlarsa en sert tepkimizi görecekler. ‘’ dedi.

Açıklamada bulunan General Bageri Amerika’nın bölgede özellikle Irak’taki hareketliliği ile ilgili, ‘’ Son günlerde Amerika’nın Irak ve Fars Körfezindeki askeri faaliyetleri artış göstermiştir. Bu artış da medya vasıtası ile hareketliliğin direniş cephesi ve Haşdi Şabi gruplar aleyhinde olduğuna dair geniş bir psikolojik ve medya hareketlilikle birlikte yürütülmektedir. ‘’ dedi.

General Bageri, ‘’İran bu hareketlerin tamamını takip etmektedir ve Amerikalıların tüm faaliyetlerini kayıt altına almaktadır ve bizim savunma güçlerimiz hava, kara ve deniz sınırlarımızı korumaktalar. ‘’ dedi.

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2012

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