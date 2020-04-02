General Bageri: İran’a en ufak bir saldırı en büyük yanıtı alacaktır

Açıklamada bulunan General Bageri Amerika’nın bölgede özellikle Irak’taki hareketliliği ile ilgili, ‘’ Son günlerde Amerika’nın Irak ve Fars Körfezindeki askeri faaliyetleri artış göstermiştir. Bu artış da medya vasıtası ile hareketliliğin direniş cephesi ve Haşdi Şabi gruplar aleyhinde olduğuna dair geniş bir psikolojik ve medya hareketlilikle birlikte yürütülmektedir. ‘’ dedi.

General Bageri, ‘’İran bu hareketlerin tamamını takip etmektedir ve Amerikalıların tüm faaliyetlerini kayıt altına almaktadır ve bizim savunma güçlerimiz hava, kara ve deniz sınırlarımızı korumaktalar. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012