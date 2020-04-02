İslami Şura Meclis Başkanı Korona’ya yakalandı

İslami Şura Meclisi tarafından yapılan açıklamada, Laricani’dan alınan testin pozitif çıkması sonucu kendisinin karantineye ve tedavi altına alındığı ifade edildi.

Meclis tarafından iki gün önce yapılan açıklamada 100 milletvekilinden alınan testlerde 23 milletvekilinin test sonuçlarının da pozitif olduğu bildirilmişti.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsüne yakalanıp iyileşenlerin sayısının 16 bin 711 kişiye ulaştığını söyledi.

Cihanpur yaptığı açıklamada, korona’da hayatını kaybedenlerin sayısının 3160 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 50 bin 458 kişiye yükseldiğini belirtti.

Dünden bu yana 2875 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 124’ünün son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012