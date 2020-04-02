OPEC fonundan İran’a 500 bin dolar yardım yapıldı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu rakam Dünya Sağlık Örgütü vasıtası ile İran’da korona virüs ile mücadelede gerekli malzemelerin alım ve dağıtımı için verildiğini belirtildi.

İran Dünya Bankası, İslam Gelişme Bankası ve Asya Yatırım Bankasından da korona ile mücadelede kredi tahsis edilmesini istemiştir.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsüne yakalanıp iyileşenlerin sayısının 16 bin 711 kişiye ulaştığını söyledi.

Cihanpur yaptığı açıklamada, korona’da hayatını kaybedenlerin sayısının 3160 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 50 bin 458 kişiye yükseldiğini belirtti.

Dünden bu yana 2875 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 124’ünün son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012