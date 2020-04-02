Tahti Revançi: Kimse Amerika’nın yalanlarına aldanmıyor

Tahti Revançi, ABD Dışişleri Bakanının İranlı diplomatlar aleyhindeki sözlerine karşın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Tahti Revançi, Amerikan yetkililerinin İran aleyhindeki ithamlarının sınırı olmadığını belirterek, ‘’Tüm dünya Covid 19 ile mücadele için işbirliğine konsantre olmuşken ve ABD’de İran aleyhindeki ekonomik terörizmine sön vermeyi isterken, Pompeo bunlara aldırmazken bu sefer İranlı diplomatlar aleyhine yalanlar atmaktadır. Kimse aldanmaz. ‘’ dedi.

Pompeo, Twitter hesabından yayınladığı mesajdan bazı İranlı diplomatların Türkiye’de bir terör olayına karıştıklarını iddia etti.

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2012