İran’da iyileşen korona hastası sayısı 17 bine yaklaştı

Cihanpur yaptığı açıklamada, korona’da hayatını kaybedenlerin sayısının 3160 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 50 bin 458 kişiye yükseldiğini belirtti.

Dünden bu yana 2875 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 124’ünün son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 16 bin 711 kişi olduğunu söyledi.

Cihanpur yakalanan hastaların 3956’sının durumların ağır olduğunu söyledi.

Cihanpur bugüne kadar yaklaşık 69 milyon kişinin taramadan geçirildiğini belirterek, halktan tavsiyelere riayet etmelerini ve evlerinden ayrılmamalarını istedi.

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2012