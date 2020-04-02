Zarif, Trump’ı aldatılmama konusunda ikaz etti

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Donald Trump, her zaman savaş peşinde olanlar yine seni aldatmasın. İran’ın dostları vardır. Kimsenin milyonlarca vekil gücü yoktur. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Gizlice yalan söyleyen, aldatan ve terör uygulayan Amerika’nın skine İran açıkça ve sadece kendini savunmak için uygulamaya geçer. ‘’ dedi.

Zarif mesajının sonunda, ‘’İran hiçbir savaşa başlatmaz fakat savaş yanlılarını yerinde oturtmayı bilir. ‘’ dedi.

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2012