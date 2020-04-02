2 Nis 2020 13:29
Journalist ID: 1942
News Code: 83736240
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Zarif, Trump’ı aldatılmama konusunda ikaz etti

Zarif, Trump’ı aldatılmama konusunda ikaz etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanının ithamları ve tehditlerine tepki göstererek, kendisini yeniden aldatılmak konusunda ikaz etti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Donald Trump, her zaman savaş peşinde olanlar yine seni aldatmasın. İran’ın dostları vardır. Kimsenin milyonlarca vekil gücü yoktur. ‘’ dedi.

Zarif, ‘’Gizlice yalan söyleyen, aldatan ve terör uygulayan Amerika’nın skine İran açıkça ve sadece kendini savunmak için uygulamaya geçer. ‘’ dedi.

Zarif mesajının sonunda, ‘’İran hiçbir savaşa başlatmaz fakat savaş yanlılarını yerinde oturtmayı bilir. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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