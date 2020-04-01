Bu sene Sizdeh Beder her seneden farklıdır

Bu sene korona virüsünün yaygınlaşmasından dolayı Sizdeh Beder Günü de İran’da farklı kutlanmaktadır.

Yetkililer korona’dan dolayı halktan evde kalmalarını ve doğaya çıkmamalarını isteyerek, bunun korona ile mücadelede önemli olduğunu belirttiler.

Birçok İranlı bu sene hem Nevruz hem de Sizdeh Beder Gününde sevdiklerini cep telefonları ile görüntülü arayarak hasret giderdi.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 3036 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 47 bin 593 kişiye yükseldiğini, 15 bin 473 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2987 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 138’inin son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012