İran’da iyileşen korona hastası sayısı 15 bini geçti

Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 3036 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 47 bin 593 kişiye yükseldiğini, 15 bin 473 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 2987 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 138’inin son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi. Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 15 bin 473 kişi olduğunu söyledi. Cihanpur yakalanan hastaların 3871’inin durumların ağır olduğunu söyledi. Cihanpur bugüne kadar yaklaşık 67 milyon kişinin taramadan geçirildiğini belirterek, halktan tavsiyelere riayet etmelerini ve evlerinden ayrılmamalarını istedi. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012