Ruhani: Korona’nın yayılması İran’da yavaşlamıştır

Bakanlar kurulu Toplantısında konuşan Ruhani, İran’da geleneksel olarak 1 Nisan’da kutlan Sizdeh Beder (Tabiat Günü) olduğunu belirterek, halkın her sene bugünü dışarıda geçirdiğini ve Nevruz tatillerinin sona ermesini kutladıklarını belirterek bu sene sağlık sebebi ile bunu yapmadıkları ve kutlamayı farklı bir zamana bıraktıklarını söyledi.

Halka yapılan tavsiyelere uyduklarından dolayı teşekkür eden Ruhani, tüm illerde virüse yakalanma oranlarındaki düşüşün halkın desteğinden olduğunu söyledi.

Halkın seyahatlerinin trenle yüzde 94, otobüsle yüzde 75, uçakla yüzde 70 azaldığını belirten Ruhani, bu sene Nevruz tatilleri seyahatlerinin ortalama yüzde 80 azaldığını söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2898 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 44 bin 606 kişiye yükseldiğini, 14 bin 656 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 3111 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 141’innnin son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 14 bin 656 kişi olduğunu söyledi.

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2012