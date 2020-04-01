Bilim ve Sanayi üniversitesinin yaptığı ikinci uydu bu sene tamamlanacaktır

Zakeri yaptığı açıklamada üniversitenin İran Uzay Kurumu ile geçen sene başlatılan işbirliği sonrası, bu sene üniversite tarafından yapımı devam eden ikinci uydunun tamamlanacağını söyledi.

Zakeri, İran Uzay Kurumu ve üniversite arasında uydu yapımı için iki yılık bir anlaşma yapıldığını yapılan birinci uydunun geçen sene verildiğini söyleri.

10 Şubat tarihinde fırlatılan Zafer isimli İran uydusu fırlatıldıktan sonra belirtilen 7400 km’lik hıza ulaşamayınca 6500 km hızla Hint Okyanusuna düştü.

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2012