Almaya Dışişleri Bakanlığı INSTEX ile yapılan ilk mali işlemi teyit etti

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Berin, Paris ve Londra’nın İran’a bazı tıbbi teçhizat gönderilmesi işleminin INSTEX çerçevesinde yapılmasını başarı işle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Açıklamada, INSTEX ve İran muadilinin daha fazla işlemler için işbirliği yapmaları temennisinde bulunuldu.

INSTEX olarak adlandırılan AB’nin Özel Maki Mekanizması, Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından resmi olarak İran ile mali mübadele için kurulmuştur.

Amerika’nın İran aleyhindeki ambargoları aşmak için faaliyet gösteren INSTEX ambargolara rağmen İran ile ticaretin kolaylaştırılması için faaliyet göstereceği belirtilmektedir.

INSTEX kurumu Fransa'da tescil edildi ve bir Alman bankacı Per Fischer tarafından yönetilecek. Şirkete ortak olan Almanya, Fransa ve İngiltere gelecekte diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de bu projeye katılmasını ümit ediyor.

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2012