1 Nis 2020 11:23
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News Code: 83735167
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İran Bilim Camiası Dr. Askeri’nin Amerika’daki tutuklanmasından kaygılı

İran Bilim Camiası Dr. Askeri’nin Amerika’daki tutuklanmasından kaygılı

Tahran, IRNA- Amerika’da korona virüsün yaygınlaşması ve o ülke tutukevlerinde virüsün önlenmesi yönünde tedbirlerin yokluğundan dolayı İran Bilim Camiası İran Şerif Üniversitesi akademisyeni ve tanınmış bilim insani Dr. Sirus Askeri’nin sağlığından endişe duymaktadır.

Metalurji biliminde bir çok önemli araştırmaları ve başarıları bulunan Dr. Askeri PHD’sini Amerika’da geçirmiştir ve geçen aylarda o ülkeye girişinde Amerikan ambargolarını delme bahanesi ile tutuklandı, birkaç ay sonra mahkeme tarafından kendisine isnat edilen suçlardan arındırılarak beraat edildi, fakat o tarihten bu yana da türlü bahanelerle en kötü şartlarda tutukevinde bulunmaktadır.

Korona virüsün yaygınlaşması ve Amerikan tutukevlerinde bu yönde bir tedbirin olmamasından dolayı Dr. Askeri’nin sağlığından endişe duyulmaktadır.

59 yaşındaki İranlı bilim insanı, 2019 Kasım ayında mahkemede beraat ettikten sonra vizesin iptal edilmesinden dolayı Amerikan göçmenlik idaresi tarafından tutuklu bulunmaktadır.

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2012

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