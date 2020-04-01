İran Bilim Camiası Dr. Askeri’nin Amerika’daki tutuklanmasından kaygılı

Metalurji biliminde bir çok önemli araştırmaları ve başarıları bulunan Dr. Askeri PHD’sini Amerika’da geçirmiştir ve geçen aylarda o ülkeye girişinde Amerikan ambargolarını delme bahanesi ile tutuklandı, birkaç ay sonra mahkeme tarafından kendisine isnat edilen suçlardan arındırılarak beraat edildi, fakat o tarihten bu yana da türlü bahanelerle en kötü şartlarda tutukevinde bulunmaktadır.

Korona virüsün yaygınlaşması ve Amerikan tutukevlerinde bu yönde bir tedbirin olmamasından dolayı Dr. Askeri’nin sağlığından endişe duyulmaktadır.

59 yaşındaki İranlı bilim insanı, 2019 Kasım ayında mahkemede beraat ettikten sonra vizesin iptal edilmesinden dolayı Amerikan göçmenlik idaresi tarafından tutuklu bulunmaktadır.

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2012