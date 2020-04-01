1 Nis 2020 11:07
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News Code: 83735158
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Ayetullah Arafi: Korona ile mücadelede uluslararası işbirliği gereklidir

Ayetullah Arafi: Korona ile mücadelede uluslararası işbirliği gereklidir

Tahran, IRNA- İran Bilim Havzaları Müdürü Ayetullah Alirıza Arafi, korona virüsün dünyada gelişmesine işaretle, dünyayı saran bu hastalıkla mücadele için uluslararası mücadele, hastalıkla mücadeleyi İran gibi ülkelerde zorlaştıran adaletsiz ambargoların kaldırılmasının önemli ve stratejik olduğunu belirtti.

Ayetullah Arafi, Mısır El Azhhar Şeyhi Ahmet El Tabib’e gönderdiği mektupta bu konulara vurgu yaptı.

Ayetullah Arafi, bilim havzalarının eğitim, kültürel faaliyetlerinin bu olaylarla durdurmamayı istediklerini belirterek, bilim havzalarının tüm teknolojik imkanlarla yararlanarak sanal ortamda eğitimlerine devam edebilecekleri ve bu yönde kendilerinin bilimsel, araştırma ve kültürel tecrübeleri sanal ortamda patlaşmaya hazır olduklarını ve üniversiteler ve dini merkezlerle yeni işbirliği başlatmaya hazır olduklarını belirtti.

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2012

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