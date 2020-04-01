Ayetullah Arafi: Korona ile mücadelede uluslararası işbirliği gereklidir

Ayetullah Arafi, Mısır El Azhhar Şeyhi Ahmet El Tabib’e gönderdiği mektupta bu konulara vurgu yaptı.

Ayetullah Arafi, bilim havzalarının eğitim, kültürel faaliyetlerinin bu olaylarla durdurmamayı istediklerini belirterek, bilim havzalarının tüm teknolojik imkanlarla yararlanarak sanal ortamda eğitimlerine devam edebilecekleri ve bu yönde kendilerinin bilimsel, araştırma ve kültürel tecrübeleri sanal ortamda patlaşmaya hazır olduklarını ve üniversiteler ve dini merkezlerle yeni işbirliği başlatmaya hazır olduklarını belirtti.

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2012