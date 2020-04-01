Baidinejad: İran ambargolarının kalkması için Londra yanıtının yetersiz

Baiinnejad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’İngiltere hükümeti, bu ülke ambargolarının insan hakları ile ilgili ve bazı askeri madelerle ilgili sınırlı olduğunu ve bunların İran’ın korona ile mücadelesine eti etmediğini bildirmiştir. ‘’ diye yazdı.

Baidinejad, bu yanıtın gerçeği yansıtıp, yansıtmadığı sorusunu sorarak, ‘’Halkın beklentisi İngiltere’nin nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütleri ve ayrıca insani taahhütler çerçevesinde Amerika’nın zalimce ambargolarını göz ardı ederek, o ülkenin bankaları, mali ve ticari kurumlarına İran’la meşru ilişkilerinde destek ve garanti vermesi yönündedir. ‘’ diye yazdı.

14 bin İngiliz bir imza kampanyası çerçevesine İran’ın korona ile mücadelesini zorlaştıran ambargoların ivedilikle kaldırılmasını istemişlerdir.

Mevcut siyasi örf çerçevesinde imzaların sayısı 10 bini aştığı durumda İngiliz hükümeti buna yanıt vermeli. İmza sayısı 100 bini aşması durumunda konu parlamentoda incelenmelidir.

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2012