İran’da Korona’ya yeniden yakalanma vakasına rastlanılmamıştır

Cihanpur, yaptığı açıklamada, İran’da korona hastası olan bir şahsın iyileştikten sonra yeniden bu hastalık teşhisi konulduğu vakasının olmadığını söyledi.

Korona’ın bir pandemi olduğunu ve ortak sorumluluk ve uygulamanın bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu olduğunu ifade eden Cihanpur, ülkeler arasındaki sınırlamalar ve çekişmelerin bu hastalıkla mücadele esnasına bitmesi gerektiği ve ülkelerin ortak taahhüdünün ortak uygulama yönünde olması gerektiğini söyledi.

Bu yolu seçmeyen ve ortak uygulamadan kaçınan ülkelerin bu hastalığı geliştirmek istediklerini belirten Cihanpur, başta BM ve ünya Sağlık Örgütünün bu konuya açıklık getirerek hangi devletlerin ortak sorumluluktan kaçan devletler olduğunu açıklamaları gerektiğini söyledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2757 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 41 bin 495 kişiye yükseldiğini, 13 bin 911 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1399 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 117’sinin son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi.

Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 13 bin 911 kişi olduğunu söyledi.

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2012