Musevi: Amerika, Ortadoğu savaşları için harcadığı trilyonlarca doları kendi halkın sağı sektörüne harcayabilirdi

ABD Dışişleri Bakanlığının İran’ın korona virüs ile ilgili nefret dolu sözlerinin Amerika rejiminin kamuoyunu aldatmaca politikaların göstergesi olduğunu ifade eden Musevi, Amerika’nın korona virüsüne yakalanma dünyada ilk sırada yer aldığını ve Amerikan halkının dehşet verici şartlarda yaşadığını söyledi.

Musevi, ABD Dışişleri Bakanlığının İran’daki korona virüs ile mücadele hususundaki söylemlerinin İran karşıtı lobilerin ifadelerine dayandığını belirtti.

Amerika’n yetkililerinin kendi itiraflarına göre son yıllarda Amerika’nın Ortadoğu bölgesindeki müdahaleleri için 9 trilyon dolar harcadıklarını ifade eden Musevi, ‘’Bu rakam IŞİ gibi terörist grupların oluşması, ölü doğan yüz yılın anlaşması gibi işlere harcanmaktadır. Bu rakamın sadece 2 trilyon doları Trump’ın ilk 3 yıllık Cumhurbaşkanlığı dönemindedir. ‘’ dedi.

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2012