İran kamyonlarının Bulgaristan- Romanya sınırındaki sorunları çözüldü

Koron virüsün yaygınlaşması sonrası ve Türkiye’nin kamyonları topraklarını sokmamasından sonra bu kamyonlar Romanya topraklarında Bulgaristan sınırına bekleme vaziyetindeydi.

İran’ın Bükreş Büyükelçiliği bu hususta Romanya Milli Kara Ulaştırması Birliği ile müzakerelere başladı ve bu birlik de İçişleri, Dışişleri Bakanları ile mektuplaşarak konunun Bulgar ve Türk yetkililerle müzakere edilerek, çözülmesini istedi.

Yapılan çalışmalar sonrasında kamyonların sorunu çözülerek İran’a doğru hareket etmelerine izin verildi.

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2012