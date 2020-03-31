İran’ın Türkiye’ye gaz ihracatı yakında başlayacaktır

Dana, İran sınırına 1.5 km mesafede Türkiye topraklarında boru hattındaki patlama ve yangın sonrası bu sabah yerel saat 06:50 (Türkiye Saati ile 05:20) gaz sevkiyatının durdurulduğunu söyledi.

Daha, hasar gören kısmın gelecek birkaç gün içinde tamir edileceğini ve tamir sonrası da gaz ihracatın başlayacağını söyledi.

Dana, boru hattı tamiratının 3 gün ile 7 gün zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

AA, konu ile ilgili verdiği haberde, İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz boru hattında, Gürbulak Sınır Kapısı Sarısu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Habere göre, Patlama sonrası hatta çıkan yangında yükselen alevler çevre köylerden de görüldü. Yangın sonrası bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Doğal gaz boru hattındaki gaz akışı kesilerek, çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Güvenlik güçleri, boru hattında hasara yol açan olayın nedenini araştırıyor.

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2012