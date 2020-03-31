Ruhani: Korona ile mücadelede elde edilen başarı halkın işbirliği içindir

Korona ile Mücadele Komitesi toplantısında konuşan Ruhani, halktan mücadelede yaptıkları işbirliğine teşekkür ederek, mücadelenin her aşamasında halkın yetkililerle iyi işbirliği yaptığını söyledi.

Ruhani, İslami Devrim Sonrası İran halkı için 3 büyük ilahi imtihan olduğunu belirterek bunlardan birinin kutsal savaş dönemi, ikincisinin ambargolar özellikle son iki yıldaki şiddetli ambargolar dönemi ve en sonuncunun da korona virüs ile mücadelede olduğunu ve İran halkının her 3 imtihandan da başarı ile çıktığını ifade etti.

Ruhani, korona testinin sonucunun pozitif olan şahısların sonucunu ailesi ve işyerlerine de bildirilmesini isteyerek, pozitif sonuçlu şahısların karantina kurallarına uymamaları durumunda kanun çerçevesinde cezalandırılacaklarını söyledi.

İran genelinde 23 ilde korona ile ilgili şartların kabul edilebilir düzeye olduğunu ifade eden Ruhani, gelecek bir iki gün içinde bazı kararlar alınıp ilan edileceğini söyledi.

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2012