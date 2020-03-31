Son 24 saatte İran’da 3111 korona vakası tespit edildi

Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 2898 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 44 bin 606 kişiye yükseldiğini, 14 bin 656 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 3111 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, hastalardan 141’innnin son 24 saatte yaşamını yitirdiğini söyledi. Cihanpur, ülke genelinde tedavi edilen korona hastaların sayısının 14 bin 656 kişi olduğunu söyledi. Cihanpur yakalanan hastaların 3703’ünün durumların ağır olduğunu söyledi. Cihanpur bugüne kadar yaklaşık 65milyon kişinin taramadan geçirildiğini belirterek, halktan tavsiyelere riayet etmelerini ve evlerinden ayrılmamalarını istedi. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012