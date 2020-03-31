İran’da Türkiye’ye gaz ihracatı durduruldu

Dana, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran-Türkiye arasındaki doğal gaz boru hattında bu sabah yerel saat 06:50 (Türkiye Saati ile 05:20) patlama sonucu gaz akışının durdurulduğunu bildirdi.

Dana, gaz sevkiyatının yeniden başlaması ve tamirat için genelde 3-4 gün süre gerektiğini belirtti.

Diğer taraftan AA, kou ile ilgili verdiği haberde, İran'dan Türkiye'ye gelen doğal gaz boru hattında, Gürbulak Sınır Kapısı Sarısu mevkisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Habere göre, Patlama sonrası hatta çıkan yangında yükselen alevler çevre köylerden de görüldü. Yangın sonrası bölgeye gelen güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Doğal gaz boru hattındaki gaz akışı kesilerek, çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Güvenlik güçleri, boru hattında hasara yol açan olayın nedenini araştırıyor.

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2012